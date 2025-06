Didi eleito MVP: 'não tenho palavras para descrever este título'

Formado na categoria de base do clube, o atleta voltou para Franca nesta temporada e, de quebra, foi eleito o melhor jogador das finais, recebendo o troféu Amaury Pasos. Emoção que não cabe no peito. "Estou emocionado. Todo mundo sabe o carinho que tenho por Franca. Eu amo essa cidade, eu amo os torcedores, eu amo jogar aqui".

Prazer, Marcos Henrique Louzada Silva — ou, como sou mais conhecido, Didi Louzada, o MVP das finais do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2024/2025. O ala do Sesi Franca Basquete foi eleito o principal destaque da série contra o Minas, que garantiu ao time paulista o tetracampeonato consecutivo do campeonato nacional.

Didi foi o cestinha na única derrota do Franca na série, com 23 pontos, e liderou a equipe em rebotes, com seis. No Jogo 2, foi novamente o cestinha, com 28 pontos. No Jogo 3, não liderou as estatísticas, mas contribuiu com 16 pontos. Já na partida desta quarta-feira, 18, o ala anotou 13 pontos.

Apesar do destaque individual, o atleta apontou a importância do trabalho coletivo como força para a conquista nacional. "O grupo inteiro está de parabéns. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Desde o começo da temporada, eles acreditaram no meu trabalho, acreditaram que eu era um cara importante para o time. Então, está todo mundo de parabéns", finalizou.