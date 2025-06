'Um dos dias mais felizes da minha vida', diz Helinho Garcia

A tensão e a angústia durante a partida zeraram junto com o cronômetro. No lugar, a felicidade de, mais uma vez, ter escrito um capítulo de glória no basquetebol. As emoções do técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, eram visíveis durante a conquista do tetracampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

A equipe paulista venceu o Minas por 86 a 73 na noite desta quarta-feira, 18, no ginásio "Pedrocão". Com a vitória, Franca fechou o playoff final da série melhor de cinco por 3 a 1. Esse é o 15º título nacional na história do clube.

O comandante dividiu a conquista com todos. "Este é um dos momentos mais felizes da minha vida, ao lado desta torcida que nos acompanha, nos empurra, nos incentiva do começo ao fim das partidas."