Veja as fotos do tetracampeonato do Sesi Franca no NBB

O Sesi Franca Basquete sagrou-se tetracampeão consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe paulista venceu o Minas por 86 a 73 na noite desta quarta-feira, 18, no ginásio "Pedrocão", em Franca.

Com a vitória, o time paulista fechou o playoff final da série melhor de cinco por 3 a 1. A equipe francana conquistou seu 15º título nacional em sua história.

Os cestinhas do Franca foram Lucas Dias, com 16 pontos; Corvalan e David Jackson, com 15 pontos cada; Didi, com 13, e Hinkle, com 10.

Confira abaixo as fotos do tetracampeonato conquistado pelo Sesi Franca no NBB: