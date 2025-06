Inverno começa com tempo seco e frentes frias em Franca

O inverno começa oficialmente no Brasil às 23h42 desta sexta-feira, 29. A nova estação deve chegar acompanhada de mudanças no tempo típicas desse período, como maior incidência de frentes frias.

Para a região de Franca, a expectativa é que as temperaturas tenham média de 22°C a 24°C durante o trimestre de inverno. Já no quesito precipitação, são esperados de 100 a 150 milímetros de chuva durante os três meses, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ainda segundo o Inmet, a baixa precipitação se deve à persistência das massas de ar seco incidentes no território nacional, o que causa a seca da vegetação, aumentando o risco de queimadas e incêndios florestais, o que pode ter como consequência o aumento das doenças respiratórias neste período por conta da poluição excessiva no ar.

Primeira frente fria do inverno