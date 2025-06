Davi Miguel se veste de Chaves e vídeo viraliza; ASSISTA

Davi Miguel, que ficou conhecido em Franca por ser um símbolo de luta pela vida, vai muito bem, obrigado. O garotinho, atualmente com 11 anos, gravou um vídeo nesta terça-feira, 18, vestido de Chaves, personagem famoso do seriado humorístico de televisão.

No vídeo, Davi está com uma fantasia do personagem, com boné de gomos que cobre as orelhas, calça curta ligada a suspensórios e camiseta listrada. Ele dançou, cantou e esbanjou alegria.

“Ele gosta do personagem Chaves, desta vez ele foi ao guarda-roupa, juntou as peças e se vestiu. Revirou tudo lá”, contou o pai do garoto, Jesimar Gama, nesta quarta-feira, 18.