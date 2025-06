Patrocínio: sessão de cassação da presidente da Câmara é suspensa

Uma decisão liminar da Justiça suspendeu a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Patrocínio Paulista que votaria, na tarde desta quarta-feira, 18, a cassação do mandato da vereadora e presidente da Casa, Dandara Ferreira (MDB).

A medida foi determinada pelo juiz Daniel Diego Carrijo, da Vara Única da Comarca, atendendo a um pedido da própria vereadora. No mandado de segurança, Dandara alegou irregularidades no processo de cassação, iniciado por denúncias de falta de decoro parlamentar — ou seja, comportamento inadequado de um parlamentar que viola os princípios de respeito, ética e dignidade exigidos para o exercício de seu cargo.

Entre os principais argumentos da defesa está o afastamento da vereadora da presidência da Câmara, por decisão unilateral do vice-presidente José Rubens Rocha, que também preside a Comissão Processante. O afastamento foi formalizado por meio do Ofício nº 159/2025, sem votação prévia no plenário, o que contraria o regimento interno da Casa, segundo a defesa.