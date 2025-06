Pai é preso e filho tem prisão solicitada por tráfico em Franca

A Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 18, no bairro Santa Cruz, em Franca. A ação mirava um esquema envolvendo pai e filho. Três pessoas foram implicadas, e uma delas foi presa em flagrante.

De acordo com o boletim policial, os agentes cumpriram mandados em dois imóveis vizinhos, investigados por ligação com o tráfico de entorpecentes. No primeiro endereço, o homem, de 58 anos, foi preso em flagrante ao tentar se desfazer de porções de cocaína no momento da abordagem. Além da droga, a equipe localizou balança de precisão e embalagens para o preparo e distribuição do entorpecente.

Durante a apreensão, o telefone celular dele recebeu ligações e mensagens relacionadas à venda de drogas, confirmando a atividade criminosa.