Locações disparam e vendas se mantêm estáveis em Franca

O mercado imobiliário da região de Franca manteve desempenho positivo no mês de maio, impulsionado pela forte demanda por imóveis para locação e pela estabilidade nas vendas. É o que aponta levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), realizado com 71 imobiliárias de 16 municípios da região.

Segundo o estudo, as locações cresceram 23,49% em relação a abril, enquanto as vendas de imóveis usados registraram leve alta de 1,69%. No acumulado de 2025, os números são ainda mais expressivos: crescimento de 156,57% nas locações e 118,02% nas vendas, refletindo um setor aquecido e em expansão.

Imóveis de médio padrão e nas periferias lideram as vendas

As casas lideraram as vendas em maio, representando 54% dos negócios realizados, seguidas pelos apartamentos 46%. A maior parte dos imóveis vendidos possuía dois dormitórios e área entre 50 e 100 m², com preços concentrados na faixa entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.