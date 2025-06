Céu aberto marca Corpus Christi em Franca; veja os próximos dias

Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 19, é marcado por tempo estável em Franca, com presença do sol, acompanhado por algumas nuvens ao longo do dia. De acordo com a previsão do Climatempo, não há expectativa de chuva entre quinta-feira e domingo, 22, o que deve favorecer quem pretende aproveitar o descanso para atividades ao ar livre ou para viajar.

Confira a previsão detalhada

Nesta quinta-feira, o dia será ensolarado com algumas nuvens à tarde. Durante a noite, o céu permanecerá nublado, mas sem chances de chuva. As temperaturas variarão entre 13°C e 26°C.

Na sexta-feira, 20, o cenário se repete, com sol entre nuvens durante o dia e céu mais encoberto à noite. A temperatura sobe levemente, com mínima de 14°C e máxima de 26°C.