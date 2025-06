Cantor vai a festa e tem equipamentos de trabalho furtados

Segundo relato da vítima, o autor do crime conseguiu abrir a porta traseira de uma Fiorino branca sem arrombamento, levando diversos itens usados pelo artista em suas apresentações. Entre os objetos furtados estão microfones, cabos de som, notebook e outros acessórios. O prejuízo estimado pelo cantor ultrapassa os R$ 2 mil.

Um cantor de Franca teve seus equipamentos de trabalho furtados na tarde do último domingo, 15, enquanto participava de uma festa de aniversário. O crime ocorreu na rua Antônio Mesquita de Oliveira, em frente a uma empresa de sucatas, no bairro Chico Júlio.

O cantor registrou um boletim de ocorrência, juntamente com a entrega das imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o responsável pelo furto. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.

Quem tiver informações sobre o crime pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia, no número 181. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.