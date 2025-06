Franca instala nova iluminação em praça e rotatória da cidade

A Prefeitura de Franca continua com o plano de modernização da iluminação pública em várias áreas da cidade. Nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciaram os trabalhos em dois locais: uma praça no Residencial Ana Dorothea, na região Sul, e a rotatória que conecta os bairros Cambuí, Paineiras e São Domingos, na região Norte.

Os trabalhos envolvem a substituição de luminárias antigas com lâmpadas a vapor de sódio por modelos de LED com 150 watts, mais econômicos e eficientes.

No Ana Dorothea, foram instalados 13 novos postes e 54 luminárias, distribuídas em três e quatro pétalas. Já na rotatória entre Cambuí e Paineiras, serão colocadas 21 novas luminárias em sete postes metálicos.