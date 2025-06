Câmara aprova proibição de carroças: 'não cuidam direito'

Animais só serão retirados em caso de atropelamento, doença ou agressividade, com boletim de ocorrência ou laudo médico. Os moradores cuidarão da alimentação, higiene e limpeza dos espaços utilizados pelos animais.

Prazo para tampar buracos

A votação do projeto que reduz de 72 para 48 horas o prazo da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para reparos asfálticos após serviços foi adiada em três sessões, a pedido do vereador Marco Garcia (PP), em acordo com o proponente da matéria, Marcelo Tidy (MDB).

Programa de combate à dengue

Outro projeto aprovado institui o Programa de Cooperação no Combate à Dengue, de autoria do vereador Leandro O Patriota (PL). A iniciativa busca criar uma rede de lideranças civis e religiosas para auxiliar o Poder Público a ampliar as ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti em Franca, responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya.