Veja o abre e fecha nesta quinta-feira de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, 19, se comemora o dia de Corpus Christi. A data, que é feriado municipal em Franca, altera o funcionamento de diversos serviços no município.

As lojas de rua, por exemplo, estarão fechadas nesta quinta devido ao feriado e retornam no sexta-feira, 20, normalmente, com funcionamento das 9h às 18h.

Confira abaixo o que abre e fecha neste feriado prolongado: