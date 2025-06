Franca: 5 mil pessoas são esperadas ao longo de Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira, 19, e terá uma programação especial em Franca. A expectativa é de que mais de 5 mil fiéis participem do evento.

As celebrações acontecerão na Praça Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz, no Centro da cidade. Às 16h será realizada uma missa presidida pelo Bispo Dom Paulo Roberto Beloto, com a presença dos padres e fiéis de todas as paróquias de Franca.

Na sequência, haverá a Procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas no entorno da Praça Matriz, reunindo cânticos e orações.

Tapetes de Corpus Christi