Juíza de Franca determina penhora e site do Hurb está fora do ar

A juíza Milena de Barros Ferreira, da 5ª Vara Cível de Franca, determinou a penhora do domínio de internet hurb.com.br, registrado em nome da empresa Hurb Technologies S/A (antiga Hotel Urbano Serviços Digitais S/A), como forma de garantir o pagamento de uma indenização a um consumidor da cidade que teve sua viagem frustrada e não cumprida pela empresa. A decisão foi tomada na última sexta-feira, 13.

A ação teve origem na contratação de um pacote turístico no valor de R$ 6.794,40 para Punta Cana, República Dominicana, em 2021, com regime all inclusive, ofertado para os anos de 2023 e 2024. Como a empresa não cumpriu o serviço, o cliente ingressou na Justiça e obteve sentença favorável com trânsito em julgado, reconhecendo o direito à indenização por danos materiais.

Segundo os autos do processo que o Portal GCN/Rede Sampi teve acesso, na fase de cumprimento de sentença, a parte credora solicitou o bloqueio de R$ 27.102,00 em contas mantidas pela empresa em diversas instituições financeiras, mas nenhum valor foi localizado.