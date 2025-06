Câmara homenageia policiais que resgataram pitbulls em Franca

A Câmara Municipal de Franca homenageou, na sessão ordinária desta terça-feira, 17, os policiais civis e os agentes do Canil Municipal que resgataram dois cães adultos da raça pitbull em condições de maus-tratos na cidade. A celebração contou com a presença dos animais salvos na operação.

A Moção de Aplausos, de autoria de Lindsay Cardoso (PP), foi destinada à delegada responsável pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, Juliana da Silva Paiva; aos investigadores Matheus Silva Pereira e Nelson Aparecido de Morais Filho; aos escrivães Gabriel Garcia Cintra e Giovana Cristina Rosa; além de Eduardo Henrique Souza Garcia (diretor do Canil Municipal), Cleber Ilário de Paula (veterinário do Canil) e José Antônio Rodrigues (motorista do Canil). A cerimônia contou com a presença do delegado responsável pela Seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior.

Os agentes foram homenageados pelo atendimento a uma denúncia de maus-tratos em uma residência no bairro City Petrópolis. Os policiais civis Giovana e Nelson encontraram dois cachorros da raça pitbull em um ambiente insalubre e sujo, sem comida nem água. Um vizinho estava alimentando os animais por cima do muro, com o auxílio de um balde.