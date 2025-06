Dois carros ficam destruídos após colisão em Franca

Um acidente entre dois carros deixou uma mulher ferida e causou grandes estragos nos dois veículos na tarde desta terça-feira, 17, no bairro Cidade Nova, em Franca.

Segundo informações de testemunhas, a condutora de um Fiat Palio seguia pela rua Comendador Nassim Melem quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo contra um Honda HR-V, que trafegava pela rua Carmelino Corrêa Júnior.

Com o forte impacto, a motorista do Palio bateu a cabeça e começou a sentir fortes dores. Já o condutor do HR-V não sofreu ferimentos. “Ela passou direto no cruzamento, não parou. Foi um susto muito grande”, disse uma testemunha.