Morre a professora Farisa Moherdaui, aos 93 anos

A educação francana se despede de uma de suas referências. Morreu nesta terça-feira, 17, aos 93 anos, a professora Farisa Moherdaui. Ela estava internada na Unimed de Franca com quadro de pneumonia e não resistiu.

Farisa dedicou décadas de sua vida à educação. Lecionou no Colégio Orlik Luz e também no Colégio Alto Padrão. Atuou em escolas da zona rural de Rifaina e também em Santa Fé do Sul, onde lecionou em uma escola primária. Era formada pela Faculdade de Ciências e Letras de Franca, onde iniciou sua trajetória como educadora.

Aposentou-se como coordenadora pedagógica, por volta de 1984, deixando um legado de dedicação, compromisso e amor pelo ensino.