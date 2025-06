Morre o vice-presidente do Clube Hípico de Cristais, aos 49 anos

A diretoria do Clube Hípico de Cristais publicou nota de pesar em suas redes sociais pela morte de seu colaborador. “Um ser humano fenomenal, inteligente, cheio de luz, que chegou neste ano para fazer a diferença. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos”.

O presidente do clube, Flávio Cavalcante, lamentou a morte de seu diretor. “Meu irmão”.

Valdecir “Menininho” era muito querido no meio artístico e teve papel importante na promoção e divulgação de vários artistas, entre eles Ana Castela, Emílio & Eduardo, Victor & Léo, Rionegro & Solimões e Falamansa. Seu último trabalho foi com a Agroplay, no planejamento do lançamento da música "Sem você", de Ana Castela, nas emissoras de rádio.

O velório de Valdecir será das 7h às 17h, no velório de Cristais Paulista, nesta terça-feira, 17. O sepultamento será logo a seguir no Cemitério Municipal de Cristais Paulista.