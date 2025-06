Fila por internação pressiona sistema de saúde em Franca

A rede pública de saúde de Franca enfrenta uma situação crítica. Nesta terça-feira, 17 de junho, 38 pacientes continuam aguardando por vagas hospitalares através do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo, antiga Cross), enquanto recebem assistência nas unidades de urgência e emergência do município. A fila por internações também se estende dentro da Santa Casa de Franca, que registra 31 pacientesn em sua fila interna, já atendidos e à espera de leitos para internação.

O cenário, que se repete ao longo dos últimos meses, escancara a superlotação nas unidades de saúde e a dificuldade de regulação de leitos hospitalares. Na última quinta-feira, 12, por exemplo, 48 pessoas aguardavam por internação, muitas em condições clínicas graves. A lentidão no processo de regulação estadual tem pressionado ainda mais os serviços municipais de saúde, já operando no limite.

Diante da sobrecarga, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de R$ 11 milhões em recursos adicionais para a saúde pública na região de Franca. Do total, Franca receberá R$ 1,210 milhão, que será destinado a despesas de custeio, convênios e investimentos voltados à atenção primária, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da rede municipal. Ou seja, essa verba não é para a criação de leitos.