Festas juninas agitam o Sesc Franca com cultura e tradição

O Sesc Franca mergulha neste fim de semana nas tradições das festas juninas, com uma programação especial voltada à valorização da cultura popular brasileira. Espetáculos infantis, intervenções artísticas, música ao vivo e um cardápio recheado de delícias típicas são algumas das atrações preparadas para toda a comunidade.

Um dos destaques da agenda é a Cia. A Hora da História, que comanda o “Conto, Canjica e Quentão” na Horta do Sesc, neste sábado, 28, e domingo, 29, unindo contação de causos brasileiros com receitas típicas e muita oralidade. A proposta mistura histórias, música e aromas, criando uma experiência sensorial única. As sessões acontecem no sábado, às 16h, e no domingo, às 14h.

No domingo, 29, o público infantil poderá conferir o espetáculo “Viagens Afrocaipira”, da Indômita Cia., no Teatro do Sesc, às 16h. A montagem traz histórias baseadas em memórias afrocaipiras do interior paulista, entrelaçando música, narração e teatro. Os ingressos variam entre R$ 12 e R$ 40, com gratuidade para crianças até 12 anos.