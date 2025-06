Câmara de Patrocínio vota cassação do mandato de Dandara nesta 4ª

A Câmara Municipal de Patrocínio Paulista vota nesta quarta-feira, 18, o processo que pode resultar na cassação do mandato da vereadora Dandara Ferreira (MDB). A sessão marca a etapa final de um processo que começou após a apresentação de seis denúncias por quatro eleitores do município, todas apontando supostas infrações político-administrativas e quebra de decoro parlamentar.

As denúncias foram recebidas pelo Legislativo ainda no início deste ano, seguindo os trâmites previstos no Regimento Interno da Casa e no Decreto-Lei 201/67, que orienta o processo disciplinar contra vereadores. Após a leitura em plenário, todas as denúncias foram aceitas pelos parlamentares, que consideraram as acusações suficientemente graves para investigação.

Uma Comissão Processante foi formada por sorteio e conduziu os trabalhos de apuração, garantindo à vereadora o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dandara constituiu advogado e apresentou documentos e provas que considerou pertinentes à sua defesa. Parte das acusações também tramita em esfera judicial.