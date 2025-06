Emanuelly, de 9 anos, reage ao tratamento contra câncer em Franca

A pequena Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de apenas 9 anos, moradora de Franca, segue firme em sua luta contra o câncer. Diagnosticada em janeiro deste ano com neuroblastoma de estágio 4, ela enfrenta uma batalha contra a doença, que já provocou metástases em diversas partes do corpo.

Apesar das dificuldades, a menina apresentou melhora nas últimas semanas, trazendo esperança à família.

Após um início de tratamento com quimioterapia que não trouxe os resultados esperados, os médicos optaram por um protocolo mais intenso, com sessões mais fortes e frequentes. Embora essa abordagem tenha deixado Emanuelly bastante debilitada, ela vem reagindo positivamente: a anemia regrediu e, no momento, não precisa mais de transfusões de sangue.