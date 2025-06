Franca brilha nos Jogos da Juventude e em torneios estaduais

Franca está participando da 42ª edição dos Jogos da Juventude, que teve início no último fim de semana em Lençóis Paulista, reunindo jovens atletas de até 18 anos de todo o Estado de São Paulo. A delegação local, representando a Delegacia Regional de Esportes, conta com 228 atletas e dirigentes, disputando diversas modalidades até o próximo dia 21.

Nas primeiras competições, o destaque ficou para o basquete feminino, que venceu Sorocaba por 35 a 16, e o futsal masculino, representado por Guará, que goleou Viradouro por 6 a 1. No handebol masculino, Franca superou Ribeirão Preto por 30 a 22. O tênis de mesa feminino também venceu Capão Bonito por 3 a 2, enquanto o xadrez teve vitórias no feminino contra Irapuru e no masculino sobre Araraquara.

Outros resultados incluem o futebol masculino, que empatou com Itaí (0 a 0), e o vôlei feminino, representado por Cristais Paulista, que venceu Cravinhos por 2 sets a 0.

Mais competições