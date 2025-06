Câmara vota proibição de 'carroças' e prazo para tampar buracos

Carroça ou charrete, independentemente de como sejam chamadas, estão com os dias – ou, pelo menos, os anos – contados em Franca. A Câmara Municipal votará, nesta terça-feira, 17, um projeto de lei complementar que proíbe o uso de veículos de tração animal no prazo de cinco anos na cidade. Os vereadores também apreciarão a proposta de redução do prazo de 72 para 48 horas para que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tampe os buracos abertos em obras no município.

O projeto que proíbe veículos de tração animal foi proposto por Lindsay Cardoso (PP) em 2021. Na época, o texto foi retirado para que fosse criada uma frente parlamentar destinada a abordar o tema. Apesar da abertura de espaço para debate, a vereadora avaliou que “os problemas oriundos da circulação de veículos de tração animal não puderam ser sanados com meras discussões”.

Durante esse período, foram enviados requerimentos à Prefeitura de Franca sobre o cadastramento e licenciamento desses veículos, conforme exige o Código de Defesa dos Animais. De acordo com ela, a administração confirmou que não houve nenhum pedido de cadastramento ou licenciamento em 2024. “Se não há nenhum pedido de licenciamento e não há, aparentemente, fiscalização da situação, a única conclusão a que podemos chegar é que o problema continua e a única solução seria endurecer a legislação vigente”.