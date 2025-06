Duas ruas do Bonsucesso e uma do Jardim Luiza viram mão única

A partir desta quarta-feira, 18, o trânsito de Franca ganha novas regras: duas ruas do Jardim Bonsucesso e uma do Jardim Luiza passam a operar em sentido único, conforme comunicado da Secretaria Municipal de Segurança, publicado no Diário Oficial do Município de sábado, 14.

No bairro Bonsucesso, a rua João Carola da Silva terá sentido único no trecho da rua Valdir Garcia à rua Cândido Francisco Pires. Por outro lado, a rua Cândido Francisco Pires passará a ser de sentido único no trecho da rua Odair Verga à rua Luís Rodrigues.

Já no bairro Jardim Luiza, a rua Máximo Marson passará a ser mão única no trecho da rua Sebastião Carbone à avenida José Lopes Ribeiro.