Bar diz que baderna não é culpa dos clientes e responsabiliza PM

Os donos do Scatena Bar, localizado no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca, divulgaram uma nota nesse domingo, 15, em que negam responsabilidade pelos episódios de desordem registrados nas imediações do bar. A nota foi encaminhada após mais uma madrugada de confusão e violência, quando uma viatura da Polícia Militar foi atingida por uma garrafa, e os agentes precisaram usar bombas de gás para dispersar cerca de 300 pessoas.

Relembre: Baderna em bar 'interditado' acaba em garrafada em viatura da PM

De acordo com o advogado Rui Barbosa, que representa os proprietários, os transtornos são causados por pessoas que permanecem na rua, e não pelos clientes que estão dentro do estabelecimento. A nota alega que o bar não tem controle sobre quem ocupa a via pública e que a responsabilidade pela fiscalização cabe à Polícia Militar e aos órgãos de trânsito.