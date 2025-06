Após derrota na estreia, Francana se prepara para jogo em casa

Após derrota na estreia na Copa Paulista fora de casa, no último sábado, 14, para o Comercial (1 a 0), a Francana se prepara para a partida contra a Inter de Limeira, neste sábado, 21, às 16h, no estádio "Lanchão", em Franca.

O técnico Wantuil Rodrigues reuniu os jogadores nessa segunda-feira, 16, para apresentação do vídeo da partida contra o time comercialino, analisando os pontos em que a equipe precisa melhorar, principalmente na troca de passes no setor ofensivo.

A Veterana fará dois treinos táticos ao longo da semana, e o coletivo para definição do time titular será na quinta-feira, à tarde, no 'Lanchão". O treinador espera poder contar com o volante Marquinhos, que não pôde jogar devido uma lesão na coxa, ocorrida durante um treinamento na semana da estreia da equipe em Ribeirão Preto.