Carro que capotou na Major Nicácio teve a frente cortada; ASSISTA

O motorista do Gol tentou desviar, mas colidiu na traseira lateral do SUV antes de perder o controle da direção, tombar, bater em um carro parado e capotar.

As imagens do Sistema de Monitoramento da Prefeitura de Franca mostram o momento em que um SUV branco, que estava no sentido contrário, fez o retorno, desrespeitou o sinal de "Pare" e foi atingido pelo carro que estava na via preferencial.

O veículo Volkswagen Gol, que capotou na noite deste domingo, 15, na avenida Major Nicácio, na Vila Aparecida, em Franca , teve a frente cortada por um carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória no local.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso e fugiu do local. O motorista do SUV, que causou o acidente, também fugiu.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para registrar a ocorrência. A via não precisou ser interditada, pois o carro ficou capotado na área de estacionamento.