Site da prefeitura tem novo layout; instabilidades registradas

Os conteúdos do site foram reorganizados, com foco em maior objetividade e clareza na identificação das opções de acesso, facilitando a busca por serviços, notícias e dados públicos. As seções de prestação de contas, licitações e outras opções de controle social foram reforçadas, garantindo mais transparência à população.

Em nota divulgada, o Executivo explicou que a reformulação tem como objetivo um design mais sóbrio, desenvolvido para oferecer uma experiência de navegação mais agradável e eficiente a todos os usuários. As novas ferramentas disponibilizadas fazem parte dos recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, ferramenta de leitura por voz e maior contraste para pessoas com deficiência visual.

Sobre as instabilidades encontradas, foram registrados relatos de demora no carregamento de algumas abas, além da dificuldade em encontrar opções habituais no site antigo, como a agenda de sepultamentos. A prefeitura esclareceu que, por ser recém-implantado, o site poderá apresentar instabilidades, oferecendo também uma alternativa para a questão.

"Devido à recente implantação do novo site, alguns serviços podem apresentar instabilidades. Para garantir o atendimento aos usuários, no canto superior direito do novo portal, é possível localizar o ícone 'site anterior' para acessar os links do portal que está sendo migrado."

O novo site pode ser acessado clicando aqui.