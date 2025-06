Entenda a Reforma Tributária em palestra gratuita na Acif

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) realizará, numa quinta-feira, 26, a palestra “Reforma Tributária – Importantes Pontos Que Você Precisa Entender”, com o objetivo de esclarecer pontos e dúvidas sobre o novo modelo de tributação e consumo estabelecido no Brasil. O evento será realizado na própria Acif, localizada no Centro da cidade de Franca.

Gratuito e aberto à comunidade, o evento está com inscrições abertas, diretamente com a Acif: (16) 3711-1722.

A palestra, que será conduzida pelo diretor do Sescon, Márcio Lima, irá abordar de forma prática e técnica os principais desafios, adaptações e oportunidades que o novo sistema deverá impor aos negócios.