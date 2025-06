Quermesses de São João e São Pedro agitam fim de junho em Franca

A Quermesse de São João, organizada pela Paróquia de São João Batista, começa nesta quinta-feira, 19, com barracas típicas oferecendo macarrão, fogazza, quibe, churrasco, cachorro-quente, quentão, batata recheada, pesca, bar e batata frita. No domingo, 22, dia de encerramento da festa, haverá o tradicional arroz no arado.

São João Batista, homenageado no dia 24 de junho, é um dos santos mais lembrados nas festas juninas. Considerado o precursor de Jesus, ele pregava no deserto e ficou conhecido por batizar as pessoas no rio Jordão, inclusive o próprio Cristo. A data se tornou uma tradição no Brasil, com celebrações cheias de música, fogueira, comidas típicas e bandeirinhas, sempre em clima de alegria e devoção.

Festa de São Pedro

A Festa de São Pedro será realizada a partir do dia 25 de junho (quarta-feira) e vai até o dia 29 (domingo). Organizada pela Paróquia São Pedro, a celebração também contará com barracas típicas de canjica, caldos, cachorro-quente, churrasco, batata frita, batata recheada, fogazza, galinhada, macarrão, milho, salgados, sapatos, pesca e torresmo. Além das guloseimas, o evento terá o leilão de prendas.

A Paróquia São Pedro está localizada na rua Osvaldo Oliveira Campos, 2720, na Vila Europa, em Franca. A entrada também é gratuita.