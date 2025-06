Fundadora do Hospital de Amor, Scylla Prata morre aos 101 anos

A fundadora do Hospital de Amor, médica Scylla Duarte Prata, foi sepultada nesse domingo, 15, em Barretos, município localizada a 147 km de Franca. Aos 101 anos, ela morreu no sábado, 14, e a causa do óbito não foi divulgada.

O velório aconteceu na Capela Sagrado Coração de Jesus, próxima ao hospital, e o sepultamento foi realizado às 15h, no próprio Hospital de Amor, ao lado do túmulo de seu marido, o também médico Paulo Prata, com quem fundou a instituição em 1962.

Em nota de pesar, o Hospital de Amor em Barretos exaltou a trajetória da ginecologista como pioneira e comprometida com a ciência e o cuidado ao próximo. "Ela não só criou uma das maiores obras de amor ao próximo da América Latina, o HA - referência em tratamento oncológico gratuito de excelência, com o maior serviço de prevenção de câncer do país e uma estrutura completa focada em ensino e pesquisa -, como também foi pioneira na prevenção do câncer ginecológico", destacou o texto.

Pioneirismo e legado na medicina