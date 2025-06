Prefeitura decreta ponto facultativo na sexta após Corpus Christi

A Prefeitura de Franca decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira, 20, dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 19. A decisão foi assinada e publicada no último sábado, 14, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) no Diário Oficial do Município.

Com isso, os órgãos da administração pública municipal não funcionarão nesses dois dias, retomando o expediente normalmente na segunda-feira, dia 23. A exceção vale para os serviços considerados essenciais, como atendimento médico de urgência e emergência na sáude e na segurança pública, que seguirão com funcionamento normal.

A jornada referente ao ponto facultativo de sexta-feira deverá ser compensada pelos servidores, com acréscimo de 30 a 60 minutos diários a partir do próximo dia útil, até o cumprimento total das horas não trabalhadas.