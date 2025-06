Motorista dá ré e foge após bater em carro parado em Franca

Um motorista causou um acidente e fugiu do local na tarde deste domingo, 15, na avenida Rio Amazonas, em Franca. O homem dirigia uma caminhonete e, ao dar ré sem atenção, colidiu violentamente contra um Fox que estava devidamente estacionado. O proprietário do Fox estava almoçando em um restaurante no momento do acidente.

Segundo uma testemunha que presenciou a batida, o impacto foi forte e o motorista da caminhonete percebeu o que aconteceu. “Eu vi acontecendo, vi que ele estava indo embora, então filmei para ajudar o dono a localizar esse imprudente”, afirmou a testemunha.

Imagens do ocorrido foram entregues ao proprietário, que registrou boletim de ocorrência. O Fox teve danos no para-choque dianteiro.