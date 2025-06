Imagem de N. S. Aparecida visita Santuário de Cássia, em Minas

O Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), recebeu no último domingo, 15, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, vinda diretamente do Santuário Nacional, em Aparecida. A visita fez parte da programação do II Dia com Maria e reuniu centenas de fiéis em momentos de devoção, oração e celebrações.

A imagem foi conduzida pelo padre Ferdinando Mancilio, prefeito da Igreja do Santuário Nacional, que foi recepcionado logo pela manhã no Santuário mineiro. Após a acolhida, os fiéis participaram de um momento mariano, conduzido pelo vice-reitor do Santuário de Cássia, padre Dione Piza.

Às 10h, foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo reitor do Santuário de Cássia, padre Michel Pires, com concelebração dos padres Ferdinando Mancilio e Dione Piza. A celebração foi marcada por homenagens à Padroeira do Brasil e orações pela união entre os dois santuários.