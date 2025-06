Franca Carrascos conhece adversário nos playoffs da SPFL

A equipe francana terminou a fase de grupos com 3 vitórias e apenas 1 derrota, se classificando em segundo lugar no grupo C. Já a equipe de Tatuapé ficou em primeiro lugar do grupo D, com 3 vitórias e nenhuma derrota. O grupo D possuia um time a menos, por isso a diferença em números de jogos.

O Franca Carrascos entra em campo neste domingo, 22, em mais um capítulo decisivo de sua trajetória na temporada da SPFL. A equipe francana enfrenta o Tatuapé Monsters às 10h da manhã, no CTT (Centro de Treinamento Touchdown), localizado na rua Peixe Vivo, 155, Jardim Santa Helena, em Santo André .

Com foco total na vitória, a equipe francana sabe da importância do confronto para seguir firme em seus objetivos no campeonato, que é a classificação para a final e, consequentemente, a vaga para a Divisão Diamante, nível principal da competição.

“Somente a vitória nos importa, e vamos em busca do melhor resultado e do melhor desempenho!”, destacou a comissão técnica do Franca Carrascos.