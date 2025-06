Empresária consegue vaga na UTI após acidente de moto com a filha

Pamela Mendes, que sofreu um grave acidente de moto na última terça-feira, 10, no Jardim Cambuí,, em Franca, ao lado de sua filha de 11 anos, finalmente conseguiu na noite deste domingo, 15, uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca.

Ela estava internada no hospital, aguardando transferência para a UTI para que pudesse passar pelas cirurgias urgentes no fêmur e na mão. Os médicos ainda tentaram realizar os procedimentos sem a transferência, mas a complexidade do caso obrigou a suspensão da cirurgia.

Durante a espera, Pamela desenvolveu um quadro de embolia pulmonar, além de apresentar problemas cardíacos, o que tornou ainda mais urgente a necessidade de acompanhamento intensivo.