Cozinheira têm AVC confirmado e agora luta por recuperação

A angústia da família da cozinheira Tania Maria Silva, de 60 anos, moradora no Leporace em Franca, ganhou novos contornos nos últimos dias. Após aguardar cinco dias uma vaga para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa de Franca, foi confirmada por tomografia a suspeita inicial, Tania sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A confirmação, no entanto, veio tarde. De acordo com os familiares, o diagnóstico foi realizado apenas após o prazo considerado ideal para a aplicação da medicação trombolítica, que desobstrui as veias e reduz os danos do AVC. Sem o tratamento adequado no tempo certo, Tania perdeu os movimentos do lado direito do corpo e a capacidade de fala.

“Ela já não fala mais, está com o lado direito paralisado. Agora é um dia de cada vez, ver o que pode ser recuperado”, conta Isleide Cristina, filha de Tania. O clima entre os familiares mistura preocupação e fé. “O médico nos disse que pode haver recuperação com o tempo, mas será um processo lento. Com Deus na frente, vamos vencer”, acrescenta.