Pitbull ataca crianças, e grupo se protege em cima de carro

Uma cena de desespero assustou moradores do bairro Santo Antônio, em Jaboticabal, na tarde desse domingo, 15, quando pelo menos seis crianças foram atacadas por um cachorro da raça Pitbull que havia escapado de uma residência próxima.

Segundo testemunhas, as crianças brincavam tranquilamente na rua quando o cão escapou da casa e correu em direção a elas, latindo e bastante agitado. Na tentativa de se proteger, o grupo conseguiu subir no teto de um carro que estava estacionado na via, enquanto o cachorro rondava o veículo e tentava alcançá-los, inclusive pulando sobre o capô e o teto.

Com gritos das crianças e latidos do cão, um morador em frente ao local abriu o portão e presenciou a cena. Durante a confusão, três das crianças correram e foram perseguidas pelo animal, enquanto as outras entraram na casa do morador. O cão ainda retornou ao local antes de ser contido.