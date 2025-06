Últimos dias para inscrição em cursos técnicos gratuitos da UAB

A UAB (Universidade Aberta do Brasil) está com inscrições abertas para dois cursos técnicos gratuitos e on-line em Franca, oferecidos em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas). Ao todo, estão disponíveis 20 vagas para o curso de Técnico em Segurança do Trabalho e 15 vagas para Técnico em Planejamento e Controle da Produção.

Os interessados têm até às 17h59 desta quarta-feira, 18, para se inscrever. O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do site, clicando aqui. Para participar, é necessário utilizar os dados da conta Gov.br do candidato e efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 10.

A seleção dos candidatos será realizada por sorteio eletrônico. Um dos requisitos para concorrer a uma vaga é ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula, sendo essa uma condição obrigatória para o ingresso nos cursos.