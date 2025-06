Semana será de sol entre nuvens e sem chuva em Franca

Na terça-feira, 17, e quarta-feira, 18, o tempo continua firme. Os dias serão de sol com poucas nuvens, e temperaturas variando entre 12°C e 24°C. A umidade relativa do ar deve continuar baixa, característica típica do período.

Nesta segunda-feira, 16, o dia começou com mínima de 13°C e a máxima pode chegar aos 24°C. O sol aparece entre nuvens à tarde e o céu permanece com nebulosidade à noite, mas sem expectativa de precipitação.

Após temperaturas congelantes na última semana, os proxímos dias em Franca serão marcados por tempo estável, temperaturas mais amenas, com predomínio de sol e ausência total de chuva, de acordo com a previsão da Climatempo. A combinação entre ar seco e temperaturas amenas deve continuar influenciando o tempo na cidade nos próximos dias.

A previsão segue parecida para quinta, 19, e sexta-feira, 20, com sol e aumento de nuvens no período da tarde, mas ainda sem chuva. Na quinta, as temperaturas ficam entre 13°C e 25°C. Já na sexta, a mínima sobe para 14°C e a máxima permanece nos 25°C.

Com a manutenção do tempo seco, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação e atenção especial à saúde de crianças e idosos, grupos mais sensíveis à baixa umidade.