Prefeitura de Franca realiza podas de árvores; veja como pedir

A Prefeitura de Franca intensificou na última semana os trabalhos de poda e corte de árvores em diversos bairros da cidade. As ações foram realizadas por equipes especializadas, com foco na segurança da população e na preservação da arborização urbana.

Entre os locais atendidos, estão as avenidas Magistrado Renato Silva Abreu e Presidente Vargas, que receberam intervenções em pontos críticos. Também foram feitas podas no cruzamento das ruas Teófilo Araújo Filho e Afonso Infante Filho, em uma área pública, além da avenida Abrahão Brickmann, onde está sendo realizada a poda completa das árvores no canteiro central.

No Jardim Nossa Senhora das Graças (Pacaembu), uma equipe foi mobilizada para realizar o corte de uma árvore na rua Heitor Ferreira Duzi, atendendo a uma solicitação de moradores da região.