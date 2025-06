Fussol tem 93 vagas para oficinas juninas de chocolates

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e a Escola Municipal Profissionalizante de Franca seguem com inscrições abertas para as oficinas gratuitas “Delícias de Chocolate – Festa Junina”, realizadas em parceria com a empresa Chokdoce. Ao todo, são 93 vagas distribuídas em cinco turmas, voltadas à capacitação em técnicas de produção, decoração e embalagem de chocolates típicos das festas juninas.

As oficinas têm três horas de duração e são destinadas a pessoas com idade mínima de 16 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura de Franca, na aba “Escola Profissionalizante”, ou diretamente pelo link, clicando aqui.

Confira as datas, horários e locais das oficinas