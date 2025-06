Ciclista é atingido por carro em rotatória no Zanetti

Com o impacto, o ciclista bateu a cabeça na guia da calçada e sofreu escoriações no rosto.

Segundo o motorista causador do acidente, ele estava na avenida Manoel Jacinto Neto, quando ao entrar na rotatória da São Vicente, não percebeu o ciclista e acabou batendo na traseira da bicicleta.

Um ciclista ficou ferido na noite deste domingo, 15, após ser atingido por um carro que desrespeitou o pare na rotatória da avenida São Vicente com a Manoel Jacinto Neto, na entrada do Residencial Zanetti, na zona Sul de Franca .

Equipes do Corpo de Bombeiros e do trânsito da Polícia Militar estiveram no local.

A vítima foi socorrida consciente para um hospital da cidade. Um boletim de ocorrência foi registrado.