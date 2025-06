Motorista bate em carro parado, capota e foge na Major Nicácio

Um capotamento foi registrado no começo da noite deste domingo, 15, na avenida Major Nicácio, na Vila Aparecida, região Central de Franca. O motorista causador do acidente, fugiu.

Segundo testemunhas, o motorista seguia no sentido bairro ao centro, quando bateu na lateral de um Celta que estava estacionado.

Com o impacto, o motorista do Gol perdeu o controle e capotou. Segundo uma testemunha, após o acidente, o motorista saiu tranquilamente, pegou um objeto do carro e foi embora.