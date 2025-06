João Víctor, 19 anos, desaparece em Franca desde dia 11

João Víctor Sodré Padilha Da Silva, de 19 anos, morador de Franca, está desaparecido desde a última quarta-feira, 11. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez na rua Homero Pacheco Alves.

No momento do desaparecimento, o jovem estava com uma bicicleta branca, vestindo uma blusa de frio preta, bermuda preta e tênis preto.

De acordo com a família, é a primeira vez que João Víctor desaparece e ele enfrenta um quadro de depressão. A mãe do rapaz está desesperada em busca de notícias e pede ajuda da população.