Namoro ou união estável?

Essa diferença é essencial. Enquanto no namoro não há reflexos legais diretos, na união estável há direitos e deveres patrimoniais, sucessórios e até previdenciários. Muitas pessoas acreditam que, sem casar-se no civil, estão livres dessas obrigações – mas não é bem assim.

4. Contrato de namoro x contrato de união estável

Para quem deseja deixar tudo claro e seguro, existem instrumentos jurídicos que ajudam bastante:

a) Contrato de Namoro: É um documento onde as partes deixam claro que vivem um relacionamento afetivo sem intenção de constituir família, evitando assim que esse relacionamento seja confundido com união estável no futuro.

Importante: Ao contrário do que muitos podem imaginar, esse tipo de documento não é feito apenas por artistas, celebridades, influencers, esportistas e outras pessoas importantes. O propósito desse documento é resguardar o patrimônio. Com a ajuda de um especialista, qualquer um pode fazer e é uma forma de você se proteger. Esse contrato tem valor preventivo, mas não é absoluto. Se houver evidências de convivência típica de união estável, o contrato pode ser desconsiderado judicialmente.