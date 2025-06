Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 14, em Franca:

Nome: Valdir Luiz de Campos

Idade: 60 anos

Local do velório: Santo Agostinho - Sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria Perpétua de Oliveira

Idade: 71 anos

Local do velório: Santo Agostinho - Sala 2

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h