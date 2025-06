Motorista reage a assalto, joga caminhão contra bandidos e tomba

A carreta permanece no local sob escolta policial, aguardando a chegada da perícia. De acordo com as investigações preliminares, a caminhonete usada na ação criminosa havia sido roubada dois dias antes na cidade de Centralina (MG).

O motorista da carreta foi socorrido e levado ao hospital de Miguelópolis, onde recebeu atendimento. Ele não teve ferimentos graves.

A Polícia Civil vai investigar o caso e tenta identificar os autores da tentativa de roubo.